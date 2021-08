Il Real Madrid smentisce di voler lasciare la Liga: «Falso, assurdo e impossibile»

La nota ufficiale del club: «Un’informazione che ha come unico scopo quello di disturbare il lavoro quotidiano del club»

Il Real Madrid ha pubblicato una nota ufficiale sul suo sito in cui smentisce la ricostruzione di Mundo Deportivo secondo cui il club vorrebbe lasciare la Liga e andare a giocare in Premier League. Il Real dichiara che questa informazione è completamente falsa e che ha come scopo solo quello di disturbare ancora una volta il lavoro del club. Questo il contenuto della nota:

“Viste le informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Mundo Deportivo , in cui si dichiara che il nostro club ha studiato la possibilità di lasciare LaLiga in favore della Premier, il Real Madrid intende chiarire che questa informazione è completamente falsa, oltre che assurda e impossibile e che intende solo disturbare ancora una volta il lavoro quotidiano del nostro club”.