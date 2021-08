Il Psg parla di soldi (ne chiede 220, ma può chiudere a 180), quindi Mbappé andrà al Real Madrid

Le parole di Leonardo sono una resa. Ora inizia il valzer di cifre. Il vero vincitore è Florentino Perez che porta a casa il fuoriclasse del presente e del futuro

Ha vinto Florentino Perez. Non ha ancora tagliato il traguardo ma ha già vinto: Kylyan Mbappé giocherà questa stagione con la maglia del Real Madrid. Con le parole di oggi di Leonardo, il Psg ha di fatto accettato l’apertura della trattativa.

La nostra posizione è sempre stata quella di tenerlo e di rinnovargli il contratto e la pensiamo ancora così. Gli abbiamo fatto due offerte importanti: una due mesi fa e una più recente. (…) Kylian vuole andar via, mi sembra chiaro. Se vuole essere ceduto non lo tratterremo, ma alle nostre condizioni. Ci ha promesso che non lascerà il Psg a parametro zero. Non abbiamo mai aperto alla sua cessione, ma se non vuole restare può partire alle nostre condizioni. Non abbiamo intenzione di risentire il Real Madrid, non lo lasceremo andare per meno di quello che abbiamo pagato quando dobbiamo ancora dei soldi al Monaco.

Leonardo ha sì attaccato la Casa Blanca ma ha parlato di cifre. Per meno di 180 milioni di euro (la cifra pagata al Monaco), non lo faranno partire. Anche se – ha aggiunto – Mbappé ha promesso che non partirà a zero. Quindi anche il Psg non può tirare troppo la cinghia. Adesso Le Parisien scrive che il club qatariota chiede 220 milioni, L’Equipe che a 200 l’affare si chiude. Insomma siamo entrati nell’imbuto finale, è chiara la soluzione. Mbappé avrà Ancelotti allenatore e Benzema compagno d’attacco. L’album di figurine del Psg perde il fuoriclasse del presente e del futuro. Almeno viene in parte risarcito con 180 milioni.