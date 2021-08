Il Liverpool condanna i cori omofobici dei suoi tifosi contro un giocatore del Norwich

Qui pianeta Marte. Il Liverpool ha condannato i canti omofobici della propria tifoseria durante Norwich-Liverpool 0-3. I canti erano rivolti a Billy Gilmour centrocampista in prestito dal Chelsea. Il Liverpool si è espresso ufficialmente con un tweet, ha definito i cori “offensivi e inappropriati”. Il calciatore è stato preso di mira perché di proprietà del Chelsea.

È intervenuto anche Kop Outs, il gruppo di sostenitori LGBT+ dei Reds. Hanno condannato i cori e il loro tweet è stato rilanciato dal club. Fantascienza purissima per noi.

The chant is offensive and inappropriate – a message we have repeatedly communicated alongside Kop Outs.

We urge supporters to remember the inclusive values of the club and to refrain from using it in the future. https://t.co/67Q5SKoa88

— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021