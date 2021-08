Il Giornale: Marotta e Ausilio avevano deciso di dimettersi con Conte

I tre decisero che avrebbero presentato in blocco le dimissioni per convincere Zhang a evitare le cessioni. Poi, però, l’allenatore ha tirato dritto, ed è andato via da solo

Su Il Giornale, Franco Ordine racconta di un patto per le dimissioni stretto dalla dirigenza dell’Inter con l’ex allenatore Antonio Conte per frenare le cessioni decise da Suning. Un patto naufragato, però, quando Conte decise di lasciare per primo.

“Quando si discusse del futuro, e Conte conobbe il piano di Suning, concordò con Marotta e Ausilio una strategia: per convincere Zhang a evitare il doppio sacrificio, i tre, in blocco, avrebbero presentato le dimissioni. Poi è successo che il tecnico pugliese ha tirato dritto e uscito rimediando una striscia di critiche ingenerose, ai due dirigenti è stato offerto il rinnovo del contratto, mai ufficializzato. Raccontano adesso alcune fonti: Marotta e Ausilio potrebbero lasciare. A pochi giorni dall’inizio del campionato sarebbe una sorta di diserzione nei confronti di Inzaghi e della squadra oltre che dei tifosi stessi che hanno bisogno di una guida visto che Zhang è tornato in Cina e a Milano non si farà vedere a stretto giro di viaggio aereo”.