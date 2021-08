Il Fatto: Barchiesi era il fisioterapista anche di Draghi, non solo di Malagò

“Ora, come si passi dalla manipolazione di Malagò o del premier a un ruolo rilevante nella mega-holding pubblica non è chiarissimo”

Si continua a leggere, sui giornali, di Fabio Barchiesi definito ieri da Repubblica il fisioterapista di Malagò che è stato nominato nello staff dell’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco in qualità di manager.

Oggi il Fatto quotidiano aggiunge che non c’era solo Malagò a essere curato da Barchiesi ma anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha frequentato il Coni Sport Lab (di cui Barchiesi era diventato dirigente) sotto la sua guida.

Nel frattempo (Barchiesi, ndr) è assurto al ruolo di dirigente e persino alla direzione generale di Coni Sport Lab, guidato in un “processo di ristrutturazione, rilancio e riposizionamento strategico”. È stato un tale successo che è proprio lì che, sotto l’occhio vigile di Barchiesi, va a fare fisioterapia lo stesso Draghi. Ora, come si passi dalla manipolazione di Malagò o del premier a un ruolo rilevante nella mega-holding pubblica non è chiarissimo.