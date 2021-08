Green pass obbligatorio per personale scolastico e universitari

L’Ansa riporta l’orientamento della cabina di regia. In corso la discussione sugli studenti maggiori di 16 anni

Green pass obbligatorio per il personale della scuola. È l’orientamento che, a quanto ha appreso l’Ansa, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio.

Obbligo di Green pass anche per gli studenti universitari, alla ripresa dell’anno accademico. L’obbligo varrà per i professori universitari, come per tutto il personale scolastico. Una discussione sarebbe in corso sugli studenti delle superiori che abbiano più di 16 anni.

I tamponi per gli studenti delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati.