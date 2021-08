Gazzetta: Napoli così così, manovra macchinosa e poche verticalizzazioni

In assenza di Demme è stato arretrato Zielinski, manovra molto macchinosa, Osimhen raramente assistito nelle verticalizzazioni

“Un Napoli così così” è il titolo della Gazzetta all’amichevole vinta 2-1 sull’Ascoli a Castel di Sangro. Ecco un passaggio di Mimmo Malfitano che parte dal passaggio al 4-3-3 e dalla mancanza di un’alternativa a Demme nel ruolo di mediano.

Né Lobotka né Fabian Ruiz, è parso di capire, soddisfano l’allenatore in quella posizione. E allora Zielinski è stato arretrato sulla linea di centrocampo dove, però, la manovra è stata molto macchinosa, la ripartenza di Osimhen spesso non è stata assistita nelle verticalizzazioni, se non un paio di volte nel secondo tempo.