Gazzetta: l’alternativa tattica di Spalletti, il 4-1-4-1 in fase di non possesso

Con l’assenza di Diego Demme per infortunio, Luciano Spalletti ha dovuto accantonare per il momento l’idea del 4-2-3-1. In allenamento, a Castel di Sangro, sta provando il 4-3-3 con Insigne, Osimhen e Politano nel tridente. Ma il tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport, ha anche una terza alternativa, il 4-1-4-1.

“Le due fasi, in ogni modo, possono prevedere anche un’altra variazione tattica, che Spalletti sta provando spesso in questo periodo. In fase di non possesso, per esempio, il Napoli potrebbe schierarsi con il 4-1-4-1 per chiudere tutti gli spazi possibili alla manovra avversaria. In questo caso, Lobotka arretrerebbe davanti alla difesa, mentre Politano e Insigne scalerebbero sulla linea di centrocampo. Con questo modulo, il Napoli di Gattuso ha battuto la Juventus, in campionato, e l’Inter nella semifinale di Coppa Italia per poi vincere la finale contro i bianconeri, seppur ai rigori, giocando raccolto nella propria metà campo. Soluzioni diverse, dunque, che dovrebbero consentire a Luciano Spalletti di schierare una formazione duttile, in grado di modificarsi tatticamente nel corso della gara”.