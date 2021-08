Gazzetta: il cuore della Juve è pronto per il debutto in campionato, il resto un po’ meno

Ieri la sfida tra Juventus e Atalanta, ultima amichevole precampionato, chiusa con la vittoria dei bianconeri per 3-1. La Gazzetta dello Sport scrive che la squadra di Allegri, però, non sembra troppo pronta.

“La cosa migliore della Juve ? Lo spirito con cui ha lottato in un primo tempo sofferto e nel finale, anche se la partita era già stata trasfigurata dalle sostituzioni. Il cuore della Signora di Max è pronto per il debutto di Udine. Il resto un po’ meno “.

Il centrocampo ha sofferto, dimostrando che Ramsey è inadeguato al ruolo, scrive la rosea. La difesa ha preso di nuovo gol e ha concesso tanto.

“Le cose migliori in attacco, nonostante un CR7 minore e diretto alle docce senza passare dalla panca dopo la sostituzione”.

Sono andati bene Dybala, Chiesa e Morata.

“Paradossalmente, esce più soddisfatto il mister sconfitto, Gasperini“.

“Può essere solo soddisfatto di un’Atalanta che, anche senza molti titolari, ha giocato e creato molto, soprattutto nel primo tempo che ha dominato. E questo in fondo è il tema del campionato che sta per partire: per pareggiare le inarrivabili individualità della Juve, bisogna arrampicarsi con la forza del gioco. Ieri hanno vinto le individualità”.