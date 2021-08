Gazzetta: il Chelsea rilancia per Lukaku, 120 milioni più un giocatore diverso da Alonso

Oggi è previsto il contatto diretto tra i due club. L’Inter non vuole contropartite tecniche. Il club inglese ha fretta, vuole chiudere per domenica

Oggi il Chelsea sferrerà un nuovo attacco per Romelu Lukaku, scrive la Gazzetta dello Sport. Se finora il club inglese aveva proposto 100 milioni più Alonso, adesso è disposto a salire a 120 e a cambiare la contropartita, magari con un giocatore di minor livello. L’accelerata è arrivata ieri sera.

“E’ in programma un contatto diretto tra i due club e Marina Granovskaia alzerà la valutazione del centravanti belga a 120 milioni di euro. Nelle intenzioni della società campione d’Europa quota 100 viene superata in maniera sostanziale. Nella mail recapitata la scorsa settimana c’era, in aggiunta all’ingente quota finanziaria, anche il passaggio di Marcos Alonso in nerazzurro. Ora i Blues sono disposti a cambiare contropartita tecnica, magari inserendo un giocatore di livello inferiore. E soprattutto alzando in maniera sensibile la quota cash, oltre i 100 milioni appunto”.