Federer si opera al ginocchio: «Starò fuori molti mesi»

L’annuncio del fuoriclasse svizzero su Instagram: «so cosa vuol dire un intervento chirurgico alla mia età ma voglio concedermi una piccola speranza di tornare a giocare»

Roger Federer annuncia su Instagram che dovrà operarsi di nuovo al ginocchio destro e starà fuori “per molti mesi”. L’infortunio patito dopo Wimbledon è più grave del previsto. “Il futuro è incerto”, aveva detto due giorni fa.

«Voglio aggiornarvi su cosa sta succedendo. Non è stato semplice, ho fatto parecchie visite e consulti medici per il mio ginocchio e questo non è il modo di andare avanti. Ho bisogno di un’altra operazione. Starò fermo per molti mesi, sarà molto dura, so cosa vuol dire un intervento chirurgico alla mia età ma voglio stare bene e concedermi una piccola speranza di tornare a giocare».