La Liga approva l’accordo con il fondo Cvc: Real, Barça e Atletico votano contro

38 voti a favore, 4 contro. Real, Barcellona e Atletico rinunciano a 300 milioni e non cederanno i loro diritti tv. È un terremoto dalle conseguenze imprevedibili

La Liga approva l’accordo con il fondo Cvc: 38 voti a favore, 4 contro. Hanno votato anche i club della Serie B spagnola. A Tebas sarebbero bastati 32 voti, ne ha ottenuti sei in più. Una votazione che spaccherà la Liga. Florentino Perez ha minacciato di presentare una denuncia contro questo accordo. Anche il presidente del Barcellona Laporta dopo aver inizialmente dato il suo assenso, si è tirato indietro. Sconfitti i grandi club: Real, Barcellona, Atletico Madrid e un club di Segunda Division. Questi quattro club non cederanno i loro diritti tv. Real Madrid e Barcellona rinunceranno a più di 300 milioni.

È un terremoto dalle conseguenze imprevedibili, che potrebbe anche finire col favorire la nascita della Superlega.

Il Fondo investirà 2,7 miliardi di euro per acquisire il 10% del capitale del massimo campionato spagnolo.

La #Liga del presidente #Tebas aveva bisogno di 32 voti su 42 per votare il SÌ ai fondi #CVC (2,7 miliardi da restituire in 40 anni coi diritti tv). Ne ha avuti 38 e ha così messo al tappeto i big #Real, #Barça e #Atletico (più un 4° club) che volevano soldi soltanto per loro.

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 12, 2021