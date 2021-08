Di Marzio: il Napoli prende Juan Jesus (era svincolato)

Ha accettato un anno di contratto. Spalletti lo ha avuto alla Roma. Ha giocato cinque stagioni in giallorosso, nelle ultime due è stato impiegato pochissimo (meno di 300 minuti in Serie A)

Sarà l’ex romanista Juan Jesus il quarto difensore nella rosa del Napoli di Spalletti. Lo annuncia Gianluca Di Marzio:

Il Napoli chiude per Juan Jesu come quarto difensore in rosa: accordo raggiunto @SkySport #calciomercato