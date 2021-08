De Luca: «La giornata contro l’omotransfobia alle elementari? Ma andate al diavolo!» (VIDEO)

“Quando affrontiamo temi delicati come questo, occorre grande misura, grande senso di responsabilità. Io il ddl Zan non l’avrei votato”

“Quando affrontiamo temi delicati come questo, occorre grande misura, grande senso di responsabilità”, dice Vincenzo De Luca prima di chiarire per bene la sua misurata opinione sul Disegno di Legge Zan contro l’omotransfobia, che è la seguente:

“Io così com’è il decreto Zan non lo avrei votato perché se non si cambia almeno la parte che riguarda le scuole io non lo avrei votato. Ma voi pensate davvero che sarebbe ragionevole che alle elementari si faccia la giornata contro l’omotransfobia? Ma andate al diavolo!“.

Il presidente della Regione Campania è intervenuto così alla Festa dell’Unità di Bologna. Il video è diventato ovviamente virale appena finito sui social.