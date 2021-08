Dazn: media di 4,5 milioni di utenti (non si capisce se unici) nelle prime due giornate

La partita più vista è stata Juventus-Empoli con più di un milione di spettatori. Per Dazn il dato complessivo (6 milioni) è in linea con quello dello scorso anno (6,7)

Dazn ha dato i numeri delle prime due giornate di campionato. Numeri che andrebbero commentati e spiegati. Dazn fa sapere che la prima giornata di campionato

è stata seguita da oltre 4.3 milioni di individui che si sono collegati attraverso smart TV, tablet, mobile phone, console di gioco e attraverso DAZN Channel.

Non è chiaro se si tratti utenti unici, siamo portati a credere di no.

Nella seconda giornata l’audience è stata di 4.7 milioni.

Tendiamo a credere che non siano utenti unici perché la partita più seguita è stata Juventus-Empoli “con un’audience superiore a 1 milione di spettatori”.

Complessivamente, tra Sky e Dazn,

si è registrata un’audience complessiva pari a 6 milioni di spettatori totali, l’80% dei quali sintonizzati su DAZN.

Lo scorso erano stati 6,7 i milioni di telespettatori.

Per Dazn quindi “il risultato è perfettamente in linea con quello ottenuto nel Campionato 2020-2021”. Si tratta chiaramente di dati in risposta all’articolo di oggi di Repubblica.

I dati dettagliati – ascolto minuto per minuto, ascolto medio e copertura, ascolto pubblicitario relativo a ciascuno spot in onda, tipologia di device utilizzato per fruire dei contenuti DAZN, verificati da Nielsen, saranno disponibili per gli operatori del mercato a partire dalle ore 14.00 di domani, 1 settembre 2021.