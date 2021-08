Damascelli: “La Juventus è come Dazn. Allegri dovrà lavorare molto, soprattutto su sé stesso”

Su Il Giornale: “pensa di essere più importante dei propri calciatori. La panchina di Ronaldo è un segnale non molto intelligente ma soltanto furbesco”

La Juventus come Dazn è una frase pesante nei confronti della squadra di Allegri. La scrive Tony Damascelli su Il Giornale.

Direi che la Juventus è come Dazn. Basta e avanza per capire come stiano le sue cose. E le nostre.