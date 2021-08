Damascelli: la “finta preoccupazione” dei club su Dazn, hanno solo pensato ad incassare

Tony Damascelli su Il Giornale parla di “finta preoccupazione” dei presidenti di Serie A che ieri hanno scritto una lettera a Dazn per chiedere chiarimenti sui disservizi che hanno funestato l’esordio del campionato.

Quello che è accaduto e che sta accadendo, è uno scandalo vergognoso, continua Damascelli, tutto in nome del Dio denaro che muove il calcio e le scelte dei presidenti, a scapito dei tifosi che sono costretti a fuggire dallo streaming alla ricerca di uno Sky-bar

Siamo dei poveri Indiana Jones, turlupinati senza possibilità di uscita se non con una azione legale. Il calcio in tivvù può finire in tribunale. Come si usa dire: ne vedremo delle belle. Vedremo, sempre che non dipenda da Dazn.