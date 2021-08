Damascelli: al via la serie A della crisi, quanto è lontana la Nazionale campione d’Europa

Sul Giornale: senza Donnarumma Lukaku e forse Ronaldo, con i club in una situazione finanziaria mai vista tra debiti, insolvenze, clamorosi aumenti di capitale

Tony Damascelli su Il Giornale scrive che di una piccola Serie A ben lontana dalla squadra diventata campione d’Europa.

Una serie A che ricomincia senza “il più forte portiere italiano e forse mondiale, Donnarumma”.

Non va trascurata l’eventuale uscita di Cristiano Ronaldo che priverebbe il teatro di un altro attore protagonista, capocannoniere dell’ultimo torneo e depaupererebbe ulteriormente il tasso tecnico e spettacolare della serie A.

Non c’è più il centravanti tra i più forti d’Europa e del mondo, Lukaku, venduto per crisi finanziaria.

Lontani, lontanissimi dai fati della Nazionale campione d’Europa.

Non è il caso di stupirsi, il governo del football nostrano è il risultato di chi gestisce i club e li ha portati a una crisi finanziaria mai registrata prima, con clamorosi aumenti di capitale, finanziamenti, prestiti, insolvenza, pagamenti in comode rate pluriennali, uno scenario non proprio da campioni d’Europa.