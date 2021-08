Daily Mail: al Psg Messi guadagnerà 33 milioni netti di euro l’anno

Un milione lordo di sterline a settimana. L’ok ufficiale degli avvocati è arrivato questa mattina. Le ultime discussioni sui bonus e i diritti d’immagine

Il Daily Mail fa i conti in tasca a Lionel Messi. Scrive che ha firmato un contratto che gli garantirà 1 milione di sterline lordo a settimana. In euro, lo stipendio annuale lordo di Messi al Psg sarà di 63 milioni (53 di sterline). Rientrerà nella fascia fiscale francese tassata al 45 per cento, quindi al netto guadagnerà 550mila sterline a settimana.

Scrive che è arrivato a Parigi con moglie e figli – come da storia Instagram della moglie. Hanno volato col jet privato. È atterrato indossando la t-shirt “Ici c’est Paris”.

Per il Daily Mail, fonti del Psg hanno rivelato che solo in mattinata è arrivato l’ok al contratto da parte degli avvocati di Messi.

Gli ultimi punti della trattativa hanno riguardato i diritti d’immagine e i bonus.