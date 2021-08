CorSport: Lobotka, da peso a uomo in più. Vive e lotta insieme al Napoli di Spalletti

Pagato venti milioni, nella scorsa stagione è stato costretto a galleggiare in panchina. Sembrava rigettato dalla squadra. Il nuovo tecnico lo ha fatto uscire dal tunnel

Il Corriere dello Sport esalta la trasformazione di Stanislav Lobotka: da peso per la squadra, come è apparso nella stagione scorsa, a uomo in più a disposizione di Spalletti.

“Stanislav Lobotka, improvvisamente, è rifiorito a Monaco di Baviera, in un pomeriggio di gran caldo, in cui la sua corporatura ha riacquisito la fisionomia che un atleta deve concedersi: prima, e non avendo altro da fare, per affogare la propria delusione, forse si è lasciato un po’ andare. 52 minuti, nella sua ultima stagione, sanno di enorme, gigantesco vuoto pneumatico nel quale un calciatore, pagato venti milioni, è stato costretto a galleggiare: panchina, panchina e sistematicamente panchina, alle spalle di chiunque, di Bakayoko e di Demme, senza riuscire mai a capire cosa ci stesse a fare in quella squadra dalla quale è sembrato rigettato”.

La partita contro il Bayern ha mostrato altro.

“Lobotka c’è, vive e lotta insieme al Napoli di Spalletti, si prende quel che si può – grazie all’emergenza – ma intanto dimostra di poter rientrare nelle turnazioni, di non rappresentare un peso (anche economico), come pure è sembrato durante la precedente stagione”.

Può rappresentare un uomo in più per l’organico, consente a Spalletti di avere una scelta a centrocampo con Demme infortunato.

“Ha palleggiato, ha organizzato, ha pressato, ha racchiuso in sé la funzione di collante tra i settori e nelle fasi di gioco, ha lasciato che quel pensiero espresso ad alta voce da Hamsik con Giuntoli avesse un senso: “è un gran bel giocatore”. “Lobotka è uscito intanto dal suo tunnel e Spalletti l’ha sistemato al recupero crediti”.