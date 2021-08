CorSport: l’Inter accelera per Dzeko, c’è l’intesa su un biennale a 5,5 milioni più bonus

Da due giorni si sono intensificati i contatti. Si può chiudere a breve. L’Inter prenderà una seconda punta tra Zapata, Correa e Muriel

La trattativa con il Chelsea per il trasferimento di Lukaku è ormai chiusa, così l’Inter ha accelerato per accaparrarsi il sostituto del belga, cioè Dzeko. Il Corriere dello Sport scrive che c’è già l’accordo con il calciatore.

“Da due giorni sono iniziati i contatti tra il rappresentante del romanista Lucci e la coppia Marotta-Ausilio. Dzeko ha un contratto con i giallorossi fino al giugno 2022 (percepisce 7,5 milioni) che l’Inter allungherà di 12 mesi (c’è già l’intesa a 5,5 milioni più bonus a stagione)”.

L’attaccante può liberarsi dalla Roma

“a zero o pagando un piccolo indennizzo da meno di 2 milioni (1,8) ovvero i soldi necessari per non far fare ai giallorossi una minusvalenza di bilancio. Magari sarà messo un bonus in caso di qualificazione alla Champions”.

I Friedkin gli avevano promesso che lo avrebbero lasciato andar via se avesse trovato una società di suo gradimento che gli avesse offerto un biennale.

L’Inter non si fermerà a Dzeko, ma cercherà un’altra punta per sostituire Pinamonti, diretto verso l’Empoli con la formula del prestito. Probabile che si tratti di Zapata. In alternativa, Correa o Muriel.