CorSport: il Napoli pensa all’ecuadoregno Hincapie per rinforzare la difesa

Il Corriere dello Sport scrive di un vertice di mercato tra Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti, ieri, nel ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli ha una linea chiara: bisogna far quadrare i conti, prima vendere e poi comprare. Tra i nomi sul taccuino di Giuntoli, quello di un difensore ecuadoregno, Piero Hincapie.

“Per non farsi trovare scoperto, nel caso gli riesca di rimettere a posto i conti, Giuntoli ha anche cercato altro: Piero Hincapie, difensore ecuadoregno, ha appena diciannove anni e qualità che hanno conquistato il diesse. Il Talleres non guarda in faccia nessuno, non ha motivo, e non scende sotto i dieci milioni, ancora troppi per chi insegue prestiti con qualche riscatto da incrociare su cifre abbordabili. Ma nessuno si è ancora fatto avanti, tra gli estimatori di Hincapie, e la speranza, si sa, non ha assolutamente fretta di morire”.