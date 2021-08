Corsport: il Napoli chiede 18 milioni per Manolas, l’Olympiacos li ritiene troppi

Dopo aver preso Juan Jesus come quarto difensore centrale, che può giocare anche nella difesa a tre, il Napoli pensa all’assetto difensivo. Potrebbero esserci ulteriori uscite, una in particolare: Manolas. Piace all’Olympiacos ma i 18 milioni chiesti dal Napoli sono considerati troppi dal club greco. Scrive il Corriere dello Sport:

L’Olympiacos non s’è ancora materializzato ma lascia che il suo interesse nei confronti di Manolas trapeli e crei intorno alla trattativa una nuvola un po’ misteriosa sulle modalità di intervento. I diciotto milioni che ADL invoca per il centrale difensivo vengono ritenuti una cifra inavvicinabile e in casi del genere, come il mercato insegna, al di là delle strategie, sarà necessario accomodarsi al tavolo per chiacchierare e provare a trovare convergenze altrimenti soffocate: l’eventuale partenza di Manolas spingerà (spingerebbe) Giuntoli a rileggere il proprio taccuino.