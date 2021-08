Corsera: Ronaldo ripete ai compagni di avere ancora speranze di lasciare la Juve

Mentre si discute del nuovo ruolo di Ronaldo nella Juventus di Agnelli, è cominciata l’ultima settimana di calciomercato. E il portoghese, come scrive il Corriere della Sera, non ha perso la speranza di lasciare la Juventus.

Intanto, però, a Udine è andato in panchina. Scrive il quotidiano di via Solferino che quest’anno andrà così, che il portoghese non sarà più il centro di gravità permanente della Juventus.

Cristiano dovrà abituarsi a un nuovo ruolo all’interno dello spogliatoio bianconero, dove non sarà più la star indiscussa. Sarà ancora protagonista, ma in una forma del tutto diversa rispetto al passato. Max, che ha il supporto pieno della società, si aspetta che Ronaldo impari a gestirsi, che non si impunti per giocare tutte le partite, ma che prenda coscienza del fatto che a 36 anni sia indispensabile dosare le forze. In pratica che si prepari per le sfide di cartello, ma che non ritenga scontato l’utilizzo anche nelle gare di media importanza.