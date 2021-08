Campania, 543 positivi. Crescono i ricoveri

I test effettuati sono 13.727. Nel bollettino dell’Unità di crisi regionale si contano altri 4 morti

Sono 543 i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale. Il calcolo è effettuato su 13.727 test: la Regione, da alcuni giorni, non specifica più il numero dei tamponi sierologici rispetto ai test antigenici. I deceduti nelle ultime 48 sono 3, ma se ne conta anche un quarto deceduto in precedenza e registrato ieri.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i posti letto occupati in terapia intensiva sono 16 (uno in più rispetto a ieri), mentre quelli occupati in degenza ordinaria sono 290 (in costante aumento, visto che ieri erano 284 e l’altro ieri 270).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 16

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 290

** Posti letto Covid e Offerta privata.