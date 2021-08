Campania, 552 positivi su 16.659 tamponi (non si sa quanti molecolari)

In Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.734.259 cittadini. Di questi 3.136.686 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.870.945

L’Unità di crisi della Regione Campania ha emesso il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. I positivi del giorno sono 552 su 16.659 test effettuati (nessuna specifica, dalla Regione, sul numero dei tamponi molecolari). 1 deceduto nelle ultime 48 ore e 3 persone decedute in precedenza ma registrate ieri.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i posti letto occupati in terapia intensiva sono 15 (ieri erano 16), mentre quelli occupati in degenza ordinaria sono 284 (contro i 270 di ieri).