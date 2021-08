Busà era bullizzato perché obeso: «Vengo da un paesetto del Sud, bisogna sgomitare per uscire»

Su La Stampa la medaglia d’oro nel karate. A 13 anni pesava 94 chili. «Ho subito insulti però ce l’ho fatta. Non mollate mai». A Parigi 2024 il karate non ci sarà

Luigi Busà medaglia d’oro di karate nella favolosa domenica dello sport italiano con tre ori alle Olimpiadi di Tokyo. Il karate, tra l’altro, non ci sarà alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Ecco cosa scrive La Stampa:

L’inizio della favola narra di un bambino che amava abbuffarsi. Busà, 33 anni, siciliano di Avola, provincia di Siracusa e terra di buoni vini, rivela il suo passato: prima di diventare campione di un’arte marziale, era obeso e veniva bullizzato dai compagni di scuola. «Un giorno vi mostrerò le mie foto – promette -. A 13 anni pesavo 94 chili ed ero più basso di adesso. Ero grassissimo, come potevo pensare alle Olimpiadi? Il mio messaggio, anzi il messaggio di questa medaglia è che la vita non è facile. Io ho subìto insulti, vengo da un paesetto del Sud un po’ così, bellissimo per carità, ma devi sgomitare per uscire. Però ce l’ho fatta. Non mollate mai».