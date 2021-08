Strepitoso Busà: conquista l’oro nel karate, è il 9° per l’Italia

L’italiano ha superato l’azero Aghayev col punteggio di 1-0: lo aveva già battuto 3-1 nella fase a gironi

Luigi Busà ci aveva garantito la medaglia che sarebbe valsa il record olimpico italiano, a 37, ma poi ha deciso di superarsi. L’atleta infatti ha conquistato l’oro battendo prima in semifinale l’ucraino Horuna e in finale l’azero Aghayev, che aveva già battuto nella fase a gironi col punteggio di 3-1. Nella finale per la medaglia più importante è bastato un punto per superare il rivale e regalare all’Italia il 9° oro della spedizione giapponese.