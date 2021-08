Barcellona e Real hanno rinunciato a 500 milioni di euro (dicendo no al fondo Cvc)

Sul Paìs: 253 i catalani, 241 il club di Florentino. Ora chi incassa di più è l’Atletico Madrid con 181 milioni. Anche il Bilbao e l’Oviedo hanno detto no

El Paìs fa i conti in tasca ai club spagnoli. Ieri in una accesa assemblea di Lega (compresi i club di Segunda Division) è stato approvato l’accordo con il fondo Cvc. Quattro le squadre che hanno votato contro e hanno rinunciato ai soldi: Real Madrid, Barcellona, Athletic Bilbao e Oviedo. I fondi elargiti saranno di 2.1oo milioni di euro (inizialmente era di 2.667.5) che verrà restituito a basso interesse per 40 anni in cambio di poco meno del 9% degli introiti della Liga per i prossimi 50 anni.

Il progetto è stato denominato LaLiga Impulso, è stato voluto da Tebas (il capo della Liga) e i soldi che entrano saranno destinati

per il 70% al miglioramento delle infrastrutture e alla digitalizzazione, per il 15% al rifinanziamento del debito e il restante 15% agli acquisti e agli ingaggi dei giocatori.

Secondo il calcolo effettuato in base alla distribuzione dei diritti televisivi tra 2016 e 2020, il Barcellona avrebbe ricevuto 253 milioni di Real Madrid, 241 e Athletic, 117.5. L’Atlético Madrid sarà ora il club che riceve di più (181 milioni di euro) e l’Elche (10), il meno. “L’accordo – ha detto Tebas – è storico ed eccezionale. Nessuna lega di qualsiasi sport ha firmato nulla di simile. Nei prossimi anni saremo in grado di rivalutare i diritti televisivi del 30%”.

Tebas ha ricordato che se avesse firmato l’accordo, il Barcellona avrebbe avuto i soldi per trattenere Messi.