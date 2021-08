Al Khelaifi: «Abbiamo preso Messi rispettando le regole del Fair Play Finanziario»

Il presidente del Psg in conferenza stampa: «Senza l’aiuto dei nostri soci non avremmo mai potuto avere Messi al Psg. Mbappè? Resta»

Il presidente del Psg, Al Khelaifi, ha parlato in conferenza stampa per presentare l’arrivo di Leo Messi:

«Sono molto orgoglioso di presentare oggi Leo come giocatore del PSG. Giorno incredibile e storico per questo club e per tutto il mondo del calcio. Momento fantastico, tutti conoscono Leo: l’unico ad aver vinto per 6 volte il Pallone d’Oro, un giocatore che dà magia al calcio. Grazie ai soci per il loro aiuto: senza di loro non avremmo mai potuto avere Messi al Psg. Abbiamo una grande squadra, con un grande allenatore, con i migliori giocatori del mondo».