Abbagnale: «Il record di medaglie è un miracolo. Mancano impianti, non si fa sport nelle scuole»

A Repubblica: «I miracoli vanno bene perché sono tali, pochi ragazzi fanno sport, non c’è visione politica, in Italia tagliamo fondi e risorse»

Marco Caizzo per Repubblica Napoli intervista Giuseppe Abbagnale oggi presidente federale del canottaggio, reduce dalle Olimpiadi Tokyo. A proposito del record di medaglie dice:

«Un miracolo, ma i miracoli vanno bene perché sono tali. Se vogliamo creare una struttura e una continuità ad altissimo livello c’è bisogno di affrontare i problemi storici.

La pratica sportiva continua a non essere soddisfacente in termini numerici: qui, pochi ragazzi fanno sport. Manca lo sport nelle scuole, mancano gli impianti e una visione politica a tutti i livelli. Sono problemi che valgono per tutto il Paese, ma certo alcune regioni fanno più fatica».

«Nel mondo lo sport è sempre di più un’eccellenza, i costi per restare al passo aumentano ma in Italia tagliamo fondi e risorse».