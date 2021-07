Tutti potranno guardare Djokovic-Berrettini: Sky la trasmetterà in chiaro

“Vogliamo che tutta l’Italia possa tifare per Berrettini” ha detto il ceo di Sky Europe. La finale di Wimbledon sarà visibile anche su TV8

Per la prima volta nella storia del tennis, c’è un italiano in finale di Wimbledon, Matteo Berrettini. Sfiderà il numero 1 al mondo Novak Djokovic, campione in carica. Un evento senza precedenti, che Sky Sport ha deciso di regalare anche agli utenti non abbonati: la partita infatti sarà trasmessa in chiaro su TV8 domani alle 15:00.

Il ceo di Sky Europe, Stephen van Rooyen, si è espresso così.

Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky. Siamo da sempre accanto allo sport italiano, crediamo e condividiamo la passione di milioni di tifosi. Per questo abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, in chiaro, una sfida senza precedenti, in modo che l’intero Paese possa tifare Berrettini.

La telecronaca sarà affidata a Elena Pero e Paolo Bertolucci.