Torna la foto di Berrettini con la maglia Black Lives Matter

Berrettini con la maglia Black Lives Matter. Su Twitter circola foto di Matteo Berrettini con la maglia “Black Lives Matter”. Il tennista italiano sta per giocare la finale di Wimbledon contro Djokovic – primo italiano nella storia a disputarla – ed è rispuntata la fotografia scattata al torneo di Nizza. Non è di oggi, non è stata scattata a Winbledon, ma ovviamente chiarisce il pensiero del tennista italiano. In questi giorni si è parlato tanto dell’inginocchiamento – o meno – della Nazionale italiana che ha cambiato idea a seconda dell’avversario. Matteo non ha esibito questa maglietta oggi ma l’ha esibita ed equivale a un inginocchiamento.