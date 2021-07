Shakira: «Ai miei figli insegno la gentilezza. Il lusso? È avere il tempo di guardare il cielo»

Su Repubblica, un’intervista a Shakira. Parla del suo rapporto con la musica.

«Diventa la colonna sonora della nostra vita, è lì quando le cose vanno bene e male, ci fa capire che non siamo soli, crea rapporti umani. La musica è stata la mia compagna anche quando ho perso la voce e non potevo cantare. Un dono per esprimere le emozioni».

Ai figli, dice, insegna l’importanza della gentilezza.

Ha un fisico perfetto, quanto si allena?

«Non sono ossessionata dal corpo, non mi dedico al fitness giorno e notte. Ma c’è un giusto equilibrio, mangio sano. In questi ultimi due anni in cui non era possibile allenarsi al chiuso ho sperimentato altri sport: pattinaggio, il surf. All’aperto ho scoperto di avere nuove abilità, non avrei mai immaginato di fare surf e invece fa bene anche alla mente».