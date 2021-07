Sergio Ramos: «In Italia Chiellini e Bonucci sono eroi, in Spagna non sappiamo apprezzare i nostri»

Sergio Ramos ha parlato da calciatore del Psg e ha parlato anche delle contestazioni che ci sono e ci sono state nei confronti dei giocatori della Nazionale. L’ultimo caso è stato Morata.

Non lo credo solo io, lo pensiamo tutti. Gli anni passano e nulla cambia. In Spagna abbiamo un problema come paese, la filosofia non cambia. Vedo Bonucci e Chiellini che in Italia sono eroi. E noi dobbiamo cercare di convincere la gente ad apprezzare coloro i quali hanno successo qui. L’ammirazione che proviamo per gli stranieri, non la proviamo per i nostri. È triste, ma e la realtà. Non ne ho sofferto solo io, anche altri giocatori. Quando i crack li abbiamo noi, non sappiamo apprezzarli. Dobbiamo apprezzare di più le persone e invidiare di meno.