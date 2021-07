Rosetti: «Kuipers perfetto. Jorginho su Grealish? Va sulla palla e scivola, giusto il giallo»

La Gazzetta dello Sport riporta le parole del capo degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti. Traccia un bilancio di Euro 2020. A partire dalla Var.

«Questo è calcio, non è tennis. Non tutto è bianco o nero, ci sono zone grigie da interpretare. La Var non è perfetta e non può risolvere tutte le situazioni oppure intervenire sempre: sarebbe pericoloso. Non vi piacerebbe un calcio così, con la moviola in campo. Quanti gol sono preceduti da un contatto… se andassimo ad analizzarli al microscopio dovremmo annullarli tutti, in tutte le situazioni si troverebbe qualcosa, ma non sarebbe più calcio».