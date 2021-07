Repubblica: Mertens non tornerà in campo prima di ottobre

L’attaccante belga rientrerà in squadra a campionato già in corso. Comincerà con cautela la riabilitazione dopo le vacanze

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, Luciano Spalletti non potrà contare sul rientro di Dries Mertens in squadra prima di ottobre. L’attaccante belga è ancora alle prese con il recupero post operatorio, dopo l’intervento alla spalla. Gli servirà ancora del tempo per la riabilitazione.

“Sono invece negative le notizie sui tempi di recupero di Mertens, che si è fatto operare alla spalla subito dopo l’eliminazione del suo Belgio dagli Europei. “Ciro” è adesso in vacanza in Africa, poi dovrà cominciare con cautela la sua riabilitazione e per rivederlo in campo serviranno almeno un paio di mesi. È verosimile dunque che Spalletti potrà contare sul capocannoniere all time della storia azzurra solamente a partire da ottobre, a campionato abbondantemente già in corso”.