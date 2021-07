Nagelsmann: «Nel primo tempo eravamo noi i migliori, nel secondo abbiamo segnato tre autogol»

Dopo la sconfitta contro il Napoli a Monaco, il tecnico del Bayern, Julian Nagelsmann, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco. Ha dichiarato che nel primo tempo sono stati i tedeschi migliori rispetto al Napoli. E che i tre gol della squadra di Spalletti sono in realtà tre autogol:

“Ovviamente non sono contento. Il primo tempo è stato buono. Eravamo la squadra migliore e abbiamo fatto molto bene. Nell’ultimo terzo di gara non abbiamo creato tante occasioni, ma ne abbiamo comunque avute due buone. In realtà abbiamo segnato tre autogol nel secondo tempo. Sono contento che i nazionali siano tornati e che abbiano giocato 45 minuti. Lunedì torneranno tre giocatori di valore in più e poi potremo allenarci insieme per la prima volta”.