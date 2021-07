Malagò: «E’ l’Olimpiade più importante della storia. Abbiamo la squadra più forte di sempre»

Il Corriere della Sera intervista il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Parla delle Olimpiadi.

Nella battaglia per salvare l’autonomia dello sport dall’invadenza della politica chi ha vinto?

«Hanno vinto lo sport e il Coni, espressione dello sport italiano, da sempre e per sempre. Hanno prevalso i valori del Comitato olimpico internazionale, il Cio. Io sono stato solo quello che ha rappresentato e difeso questi valori».

Com’è ora il rapporto del Coni con Sport e Salute?

«La riforma ha sentenziato che Coni e Sport e Salute sono due entità diverse con responsabilità e competenze differenti. Tutto questo implica degli strascichi che sono ancora aperti. Non c’è ancora la soluzione finale e mi riferisco a certe aree e appunto competenze, dal marketing, amministrazione del personale, mai dimenticare che si parla di donne e uomini, quindi storie umane, e in particolare territorio, dove di fronte alle tante promesse non c’è stata una effettiva corrispondenza dei fatti. Ho appena scritto una lettera a Sport e Salute dove ho fatto presente la situazione. Al mio ritorno da Tokyo confido si possa chiudere e definire questo percorso così complicato».