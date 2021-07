L’Equipe: i piani di Milik non sono andati come previsto, resterà al Marsiglia

L’Equipe dedica due pagine al Marsiglia e ai programmi del presidente Pablo Longoria. Un box è dedicato a un giocatore importante per il club: Arkadiusz Milik vecchia conoscenza del Napoli.

Il quotidiano scrive:

I piani non sono andati esattamente come aveva previsto Arkadiusz Milik, arrivato a gennaio in prestito per diciotto mesi dal Napoli, con un’opzione di acquisto obbligatoria di circa 10 milioni di euro (bonus incluso). Il 27enne attaccante del Marsiglia era venuto con l’obiettivo di mettersi in mostra, conquistare la convocazione agli Europei con la Polonia e giocare un ottimo torneo. Un infortunio al ginocchio sinistro, il 23 maggio, durante l’ultima partita della Ligue1 a Metz, lo ha costretto a saltare gli Europei.