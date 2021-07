L’avvocato Mascia: «I giocatori non possono essere obbligati dai club a vaccinarsi»

La questione dei calciatori no-vax tiene banco. Tuttosport intervista, sul tema, l’avvocato Maurizio Mascia, protagonista in passato di diversi processi legati al mondo del calcio. Nessun club può obbligare un calciatore a vaccinarsi, spiega.

«Per l’articolo 32 della Costituzione ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge’. In sostanza, il diritto alla salute del singolo individuo – l’unico espressamente definito ‘fondamentale’ dalla Carta Costituzionale – di norma prevale sull’interesse della collettività, a meno che una legge dello Stato intervenga per limitare il primo onde preservare il secondo. Ebbene, a oggi nessuna legge statale pone l’obbligo del vaccino per gli atleti, in particolare per i calciatori professionisti. Per cui, se il rappresentante di una società professionistica prospettasse ai suoi tesserati che non hanno intenzione di vaccinarsi, l’esclusione dalla rosa della prima squadra o altre sanzioni contrattuali, potrebbe ipotizzarsi il reato di minaccia o di tentata violenza privata».