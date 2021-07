La «Settimana enigmistica» è il più conservatore dei periodici, uguale da 40 anni

La “Settimana enigmistica” è il più conservatore dei periodici. Da quarant’anni è sempre la stessa, la storia e il tempo si limitano a sfiorarla. Lo scrive Luca Doninelli su Il Giornale. Fa la sua comparsa in edicola dal 1932, prima usciva il mercoledì, ora il giovedì. Ma non è mai cambiata.

“La Settimana è il periodico più conservatore che esista, da quando ero bambino a oggi i suoi punti di forza non sono cambiati, sempre collocati nelle stesse pagine, sempre allo stesso punto della pagina. Quando apri la Settimana puoi stare certo che troverai gli «incroci obbligati» (il gioco supremo) con tutti i suoi spin-off, le «parole crociate senza schema», la «ricerca di parole crociate», «il bersaglio», «forse non tutti sanno che», «se voi foste il giudice» eccetera sempre allo stesso posto, il posto giusto. Una specie di miracolo. Sarebbe come tornare, da vecchi, alla scuola elementare frequentata da bambini e ritrovarvi ancora il vecchio maestro, uguale a un tempo, intento a insegnare”.