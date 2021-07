La Serie A vieta l’utilizzo di divise di colore verde

La decisione deriva dalla necessità di evitare al telespettatore di confondere le maglie con il campo. Cosa farà il Sassuolo?

Nel regolamento relativo alle divise da gioco per la nuova stagione, pubblicato ieri sul sito ufficiale, la Serie A ha bandito le maglie verdi. All’articolo 2, infatti, si legge:

“Dalla stagione 2022/23 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”.

Questo per evitare al telespettatore di confondere le maglie con il campo. Inoltre, se vengono utilizzati più di tre colori, uno deve essere chiaramente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni. In particolare, anche nel caso in cui i colori secondari siano due, uno di questi deve essere chiaramente dominante sulla superficie del calzettone.

Il divieto è particolarmente curioso se si pensa che in Serie A ci sono squadre che hanno il verde come colore sociale: basti pensare al Sassuolo.