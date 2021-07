La Serie A in pressing per aprire gli stadi al 100% con il green pass, ma il governo ha dei dubbi

La Serie A vuole la riapertura degli stadi al 100% per i vaccinati. E’ quello che ha deciso di chiedere al governo con una lettera. L’idea è di aprire gli impianti a chi ha il green pass. Ma il governo non sarebbe orientato su questa strada, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Federcalcio e Lega si aspettano però un’apertura più significativa, intorno al 50 per cento, blindata da protocolli ormai collaudati e da presidi organizzativi all’altezza della sfida. È intorno a queste due percentuali che dovrebbe attestarsi la riapertura anche se sull’interpretazione dei dati ci sono letture e approcci diversi. Proprio per questo, fra Federcalcio e Lega l’obiettivo è comune ma il percorso per arrivarci è differente. Forte del successo della lunga vertenza per le porte aperte all’Europeo, Gravina non vuole fare mosse false (oggi la questione non figura all’ordine del giorno del consiglio federale anche se inevitabilmente se ne parlerà) e vuole assolutamente evitare di partire forte in termini di capienza per poi essere costretti a frenare. Il pressing di Dal Pino pone anche il problema della difficoltà di lanciare le campagne abbonamenti in così poco tempo”.