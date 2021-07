La Roma vuole vaccinare tutti, i giocatori del Napoli lo hanno fatto autonomamente

La Figc vuole vaccinare al più presto gli atleti di Serie A e B. al momento, sono solo quattro i club che hanno provveduto all’immunizzazione dei loro tesserati, scrive il Corriere dello Sport.

“La Figc non vuole perdere tempo e sta continuando ad accelerare per rendere operativo il piano che prevede la completa vaccinazione degli atleti delle squadre di Serie A e Serie B. Attualmente con il programma predisposto dalla Federazione si sono vaccinate quattro compagini, ossia Bologna, Empoli, Fiorentina e Milan. Qualcuno si è mosso in autonomia per mettersi in sicurezza mentre con tutte le altre è già stata trasmessa una comunicazione per raccogliere nuove disponibilità. Il progetto in via prioritaria riguarda gli atleti, non è escluso però che possa essere esteso anche a chi appartiene alla dirigenza e allo staff tecnico dei club, sempre tenendo presente la reale disponibilità delle dosi, che varia da regione a regione in base alle rispettive forniture. L’obiettivo concreto è quello di vaccinare tutti entro le prime giornate di campionato, al via nel weekend tra il 21 e il 22 agosto, e per questo si punta sulla somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna, con la possibilità di completare il ciclo vaccinale entro quattro settimane senza allungare ulteriormente i tempi”.