La nuova maglia dell’Inter perde le righe nerazzurre e apre al pitonato

Scelta rivoluzionaria del club, che lascia il motivo tradizionale per valorizzare una novità stilistica che richiama uno dei simboli della squadra come il serpente

L’Inter ha presentato sui propri canali social la nuova maglia per la prossima stagione. Una divisa innovativa, rispetto al tradizionale motivo nerazzurro, che viene abbandonato per passare al pitonato, che richiama il serpente come simbolo del club. La campagna pubblicitaria dell’Inter infatti batte molto sul concetto di pelle, “The new skin of Milano“.