La International Swimming League lancia il ticketing della Napoli Regular Season 2021

L’evento sportivo più importante che si terrà in Campania nel 2021 dal 26 agosto al 30 settembre. Ci sarà anche Federica Pellegrini

È aperta da oggi la vendita dei biglietti per la Regular Season di International Swimming League, il più importante evento sportivo che si terrà in Campania nel 2021, che si svolgerà a Napoli nella rinnovata location della Piscina Scandone, dal 26 Agosto al 30 Settembre 2021.

Dal recordman del mondo nei 100 farfalla, oltre che vincitore di sette ori iridati ai mondiali di Budapest 2017 Caeleb Dressel, alla campionessa olimpica nei 100 rana Lilly King; dalla primatista mondiale sui 50 rana, la sedicenne tarantina Benedetta Pilato all’eterna ungherese Katinka Hosszu. E ancora la svedese Sarah Sjöström con sei record del mondo all’attivo, ai Giochi di Rio oro nei 100 m farfalla, argento nei 200 m sl e bronzo nei 100 m sl.

Ma soprattutto la tanto attesa Federica Pellegrini, la “divina” che ha deciso di continuare a nuotare dopo Tokyo con la cuffia di ISL.

Saranno 320 gli atleti internazionali, con più di 150 medagliati olimpici e mondiali, riunendo nuotatrici e nuotatori provenienti da più di 50 paesi in un format innovativo a squadre rappresentanti 10 città iconiche del mondo.

Tutte le gare si svolgeranno il Giovedì ed il Venerdì dalle 20 alle 22 ed il Sabato e la Domenica dalle 18 alle 20 e si potrà scegliere tra biglietti validi per i singoli eventi oppure per miniabbonamenti da due giornate gare con la possibilità di acquistare anche abbonamenti per tutte le gare di ISL.

I 500 tagliandi per ogni giornata gara, nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore, saranno in vendita esclusivamente “on line” ed i posti saranno distanziati secondo quanto deciso dalle regole Covid ad oggi in essere.

Al fine di poter accedere all’impianto in condizioni di totale sicurezza e usufruire così al meglio dello spettacolo sportivo sarà necessario rispettare alcune regole: in primo luogo non potrà entrare nell’impianto chiunque sia sottoposto a provvedimento di “quarantena”, o sia proveniente da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, o sia tenuto all’isolamento fiduciario o sia entrato a contatto con persone risultate positive al virus, o potenzialmente infette, nei 14 giorni precedenti. Ulteriori informazioni saranno diffuse secondo quanto stabilito a livello governativo relativamente anche all’obbligo di utilizzo del “green pass”. Inoltre ogni persona che accederà all’impianto sarà sottoposta al controllo della temperatura corporea nel rispetto del trattamento dei dati personali e con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza. Non si potrà comunque entrare nell’impianto in presenza di febbre (oltre 37.5°) o con altri sintomi influenzali.

I prezzi andranno dai 10 euro fino a 40 euro per le posizioni più esclusive così da far vivere a tutti gli appassionati uno spettacolo unico ed irripetibile con importanti ed accattivanti promozioni valide per le prime due settimane di vendita. Info, prezzo e modalità di vendita sul sito www.vivaticket.it

“Il lancio di una campagna ticketing è sempre un momento fondamentale in ogni manifestazione sportiva – afferma Marco Aloi, Head of local organization – Farlo in una situazione come quella che stiamo vivendo da circa 18 mesi ci impone una grande responsabilità ma siamo convinti che gli appassionati di nuoto sapranno apprezzare lo sforzo che ISL sta facendo per portare a Napoli uno spettacolo unico ed irripetibile. Abbiamo deciso di applicare prezzi che possono consentire a tutti di vivere le gare di Federica Pellegrini e dei tantissimi campioni internazionali e per questo abbiamo deciso oltretutto di applicare speciali promozioni per le prime due settimane. Invito pertanto tutti a visitare la piattaforma www.vivaticket.it dove potranno scoprire info e prezzi”.