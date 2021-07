La cestista australiana che rinuncia alle Olimpiadi: “Stare in una bolla non farebbe bene alla mia salute mentale”

Liz Cambage ha 29 anni e tuttora lotta contro problemi di panico e depressione: “Evitare i Giochi è la cosa migliore per me e per la squadra”

Liz Cambage, 29 anni, è uno dei punti riferimento della nazionale femminile di basket australiana. La giocatrice però ha spiegato di non voler partecipare ai Giochi Olimpici, consapevole che le restrizioni che gli atleti devono osservare potrebbero incidere sulla sua salute mentale.

Cambage l’ha comunicato con una nota pubblicata sui propri account social.

Mi spezza il cuore annunciare che il mio forfait dalle Olimpiadi, ma penso che sia la cosa migliore per la squadra e per me stessa. Facendo affidamento ad una cura quotidiana di farmaci per controllare la mia ansia, una bolla non è il posto in cui voglio essere adesso, specialmente a ridosso di una competizione sul più grande palcoscenico sportivo.

Ogni atleta che partecipi alle Olimpiadi dovrebbe essere al proprio apice mentale e fisico e al momento io sono molto lontana da dove vorrei e dove ho bisogno di essere. Non è un segreto che in passato ho lottato per questo e di recente mi sono davvero preoccupata all’idea di una bolla olimpica.