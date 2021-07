Il rigore di Jorginho è un tocco d’autore (VIDEO)

Sistema il pallone, si sistema i calzettoni, arretra di qualche passo, guarda il portiere, respira, comincia la rincorsa, fa il saltello. E saluti a Cassano

Jorginho va sul dischetto senza tradire la benché minima emozione. Ha sul piede il tiro decisivo. Morata ha appena calciato il suo rigore dalla parte di Donnarumma. Si è appena consegnato a colui il quale oggi può essere considerato il portiere più forte del mondo. Jorginho non sta lì a pensarci più di tanto. Sistema il pallone, si sistema i calzettoni, arretra di qualche passo, guarda il portiere, respira, comincia la rincorsa, fa il saltello, Unai Simon è già per terra, lui accarezza il pallone e lo deposita in rete e comincia a correre nell’altra direzione mentre il pallone lentamente prosegue il suo cammino. Jorginho firma il rigore decisivo. E ora è più che mai un serio candidato al Pallone d’oro. Checché ne dica Cassano che con i piedi era un fenomeno. Sul campo.