Il portierone Sommer non basta alla Svizzera, passa la Spagna ai rigori

Finisce 1-1, la Svizzera resta in dieci per una espulsione esagerata di Freuler. Ai rigori la squadra di Petkovic non ripete il miracolo francese

La Spagna è la prima semifinalista degli Europei. E aspetta la vincente di Italia-Belgio. Tutto sommato la Spagna vince con merito anche se la Svizzera è riuscita a portarla ai calci di rigore nonostante sia rimasta in dieci uomini nel finale del secondo tempo per un’entrata per nulla cattiva di Freuler. Era il 70esimo, due minuti prima la Svizzera aveva pareggiato.

La Spagna è andata subito in vantaggio grazie a un’autorete. Poi, ha gigioneggiato troppo. Avrebbe dovuto essere più concreta. La Svizzera ha ringraziato e appena ne ha avuto la possibilità, grazie a un rimpallo, ha pareggiato con Shaqiri.

A quel punto, dopo l’espulsione, si è giocato a una porta. Sommer ha dimostrato ancora una volta di essere un signor portiere. Ha evitato almeno un paio di volte il vantaggio della nazionale di Luis Enrique. Ai rigori ha visto il tiro di Busquets infrangersi sul palo e ha parato il tiro di Rodri. Ma la Svizzera ha sbagliato tre rigori di fila ed è finita. Rigore decisivo di Oyarzabal.